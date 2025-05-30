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اتحاد الكرة يلزم الأندية بـ3 ضوابط قبل المشاركة فى البطولات الموسم المقبل

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  • اتحاد الكرة يلزم الأندية بـ3 ضوابط قبل المشاركة فى البطولات الموسم المقبل 2/2

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القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الأندية يلزمها بـ3 شروط وضوابط صحية وطبية قبل المشاركة فى البطولات خلال الفترة المقبلة، جاءت الضوابط كالتالى:

. عدم المشاركة في أي بطولة أو قبول أي لاعب بها إلا بعد الاطلاع على الملف الطبي له والتأكد من لياقته الطبية لها.

. توفير طبيب متخصص فى الحالات الحرجة والعناية المركزة فى كل بطولة.

. التأكد من الترخيص اللازم لشركات الإسعاف الصادر من هيئة الإسعاف المصرية.


خطاب اتحاد الكرة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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