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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلزم الأندية بـ3 ضوابط قبل المشاركة فى البطولات الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الأندية يلزمها بـ3 شروط وضوابط صحية وطبية قبل المشاركة فى البطولات خلال الفترة المقبلة، جاءت الضوابط كالتالى:
. عدم المشاركة في أي بطولة أو قبول أي لاعب بها إلا بعد الاطلاع على الملف الطبي له والتأكد من لياقته الطبية لها.
. توفير طبيب متخصص فى الحالات الحرجة والعناية المركزة فى كل بطولة.
. التأكد من الترخيص اللازم لشركات الإسعاف الصادر من هيئة الإسعاف المصرية.
خطاب اتحاد الكرة
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