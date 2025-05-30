دوري أبطال أوروبا: طريق تتويج ديمبيليه بالكرة الذهبية يمرّ من ميونيخ

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : يمر طريق الفرنسي عثمان ديمبيليه للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من بوابة ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ الذي يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا السبت، بعدما تحوّل هذا الموسم إلى قائد لهجوم باريس سان جرمان الطامح للقبه القاري الأول بمواجهة إنتر الإيطالي.

"نريد أن نصنع التاريخ. حان الوقت ليفوز باريس سان جرمان بدوري أبطال أوروبا" قال ديمبيليه ابن الـ 28 عاما بعد نيله جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في 11 أيار/مايو.

أعاد المدرب الإسباني لويس إنريكي تموضع لاعب برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني السابق ليحمل الرقم 9 على قميصه، فلعب دورا محوريا في هجوم نادي العاصمة بعد رحيل كيليان مبابي الصيف الماضي إلى ريال مدريد الإسباني.

كان من غير الممكن تصوّر ذلك قبل أشهر قليلة بالنسبة للاعب اشتهر بتسديداته الطائشة خارج الخشبات الثلاث واهداره للفرص السهلة.

قال خلال حفل تسلمه جائزة أفضل لاعب في "ليغ1": "مع هذا المركز المحوري، أكون أكثر تواجدا في قلب اللعب وأكون ايضا أكثر تواجدا أمام المرمى، وهذا يساعدني على تسجيل الأهداف وأن أكون أكثر وضوحا داخل منطقة الجزاء. أنا سعيد بهذا المركز".

وإضافة إلى دوره الرئيس في غرفة تبديل الملابس ولعبه رأس الحربة في اسلوب الضغط على المنافس، والتحدث إلى زملائه بانتظام، فقد أصبح أكثر دقة أمام المرمى مما كان عليه منذ بداية مسيرته، في حين ظل مراوغا من الطراز الرفيع يصعب ايقافه.

بالنسبة لزميله لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا، فان ديمبيليه هو "قائد يُحتذى به"، واضاف قائلا "الطريقة التي يتواجد بها بنسبة 100 في المئة في المباريات تجعلنا نرغب في مساعدته وتقديم المزيد على أرض الملعب".

لعب دورا أساسيا في عدة مباريات مهمة هذا الموسم، على غرار ذهاب الدور نصف النهائي عندما سجل هدف الفوز أمام أرسنال الانكليزي (1 0)، وفي إياب دور ثمن النهائي أمام ليفربول الانكليزي 1 0 بعد الخسارة ذهابا بالنتيجة ذاتها، ليحتكم الفريقان إلى سيناريو ركلات الترجيح الذي خرج منه سان جرمان فائزا 4 1.

"في القمة"

كان حاسما 45 مرة هذا الموسم (أهداف وتمريرات حاسمة) في 45 مباراة مع سان جرمان في مختلف المسابقات.

حصل تحوّله الجذري في قلب الشتاء. فارضا نفسه لعدة أسابيع أفضل لاعب في العالم. ففي كانون الثاني/يناير، وفي غضون ثلاثة أيام، سجل ثلاثية "هاتريك" من رباعية الفوز على شتوتغارت الألماني 4 1 في المجموعة الموحدة لدوري الأبطال، وكرر الانجاز ذاته من خماسية الفوز على بريست 5 2 في الدوري الفرنسي. هذه السداسية النادرة في مباراتين عكست ذكاءه التمركزي ومهاراته الفنية، إضافة إلى ثقة بالنفس غير مسبوقة.

اللاعب الباريسي الذي بات يحسن ادارة لياقته البدنية مع قلة الإصابات، باستثناء مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية ضد أرسنال، تباطأ في أدائه خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو، فسجل هدفه اليتيم في الشهرين الماضيين أمام الـ"غانرز" في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال. كان الهدف الأول له منذ الأول من نيسان/أبريل عندما سجل مرتين في الفوز على دانكيرك من الدرجة الثانية 4 2 في نصف نهائي كأس فرنسا.

بالنسبة للجناح الفرنسي الذي تحوّل إلى مهاجم صريح، قد ينتهي موسمه الناجح على كافة الاصعدة، بتتويج تاريخي في حال نجح سان جرمان في احراز باكورة ألقابه في المسابقة القارية الأم، والتألق في مونديال الأندية بنسخته الجديدة في الولايات المتحدة هذا الصيف، حيث سيدخل دائرة أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

قال ديميبليه أمام الصحافيين الاسبوع الماضي "يمازحوني كثيرا حول الكرة الذهبية. لكن عندما تكون لاعبا في باريس سان جرمان، هناك أمور أهم بكثير من الجوائز الفردية. لم يفز النادي بهذه الجائزة من قبل" في إشارة إلى دوري الأبطال.

أثنى المهاجم الدولي السابق تييري هنري على مواطنه الذي شارك في سحب قرعة الدور الاول لبطولة رولان غاروس خلال إجازته "لو استطاع عثمان إنهاء ما بدأه، سيكون أحد أفضل لاعبي العالم. إن لم يكن الأفضل، وهذا بالضبط ما يعكسه الآن. عندما تنظر إلى ما حققه منذ عام 2025، تجد أنه في القمة وفي طريقه لتحقيق الثلاثية".

يعتبره زميله المغربي أشرف حكيمي "لاعبا من نوع مختلف، يجعلك ترغب في الذهاب إلى الملعب لمشاهدته، فهو يُحدث فرقا، إنه عبقري في التعامل مع الكرة".

وأثنى الموهبة الصاعدة ديزيريه دويه (19 عاما) على زميله قائلا "إنه لاعب يُساعدنا كثيرا، ونحن سعداء جدا باللعب إلى جانبه، هو لاعب استثنائي".