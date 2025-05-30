رونالدو أم محمد صلاح.. من هو اللاعب الذي يرغب الأهلي بضمه قبل كأس العالم للأندية؟



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: رد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على ما تم تداوله بشأن دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة.

وحسم محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي الجدل حول تعاقد النادي مع قائد النصر قائلا: "ليست لدي أي معلومات عن دخول الأهلي في مفاوضات مع كريستيانو رونالدو".

وتابع سراج الدين: "لو هناك إمكانية لضم لاعب عالمي أتمنى أن يكون محمد صلاح وليس كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي".

وكانت تقارير صحفية انتشرت في وقت سابق تشير إلى رغبة الأهلي المصري في التعاقد مع كريستيانو رونالدو ليكون الظهور الأول له بقميص الفريق الأحمر في افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي الذي يقوده غريمه التاريخي ليونيل ميسي.

يذكر أن صحيفة ماركا الإسبانية قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بالإشارة إلى أن نادي النصر السعودي يقترب من الإعلان رسميا عن نهاية مسيرة كريستيانو رونالدو مع الفريق وهي المسيرة التي امتدت لعامين ونصف دون تحقيق أي بطولة رسمية.

وأعلن الأهلي تعيين المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو لقيادة الفريق بعقد يمتد لعامين على أن تكون أولى مبارياته الرسمية مع الأهلي في كأس العالم للأندية.