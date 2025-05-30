شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدي لاعب زد يخضع لجراحة ناجحة فى الكوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد حمدي، لاعب نادي زد ، جراحة ناجحة في كوعه بعد إصابته بكسر خلال الفترة الماضية في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يبدأ حمدي تدريباته التأهيلية بعد أسبوع، مع الالتزام بتعليمات الجهاز الطبي بعدم الدخول في أي التحامات قوية لمدة شهرين، لضمان تعافٍ كامل وآمن قبل العودة إلى الملاعب بشكل طبيعي.

ويواصل نادي زد متابعة الحالة الصحية للاعب بالتنسيق مع الفريق الطبي، لضمان أفضل سبل الدعم والتأهيل خلال فترة التعافي للعودة للمشاركة مع فريقه في الموسم الجديد للدروي الممتاز.