شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الحسم بدورى السلة بين الأهلي والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى رابع مباريات الدور النهائي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة 2024/2025، لحسم بطل الدورى، والذى يقام بنظام of 5 Best

موعد مباراة الأهلى والاتحاد بنهائي دورى السلة

مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى تقام فى السادسة مساء غد، السبت، بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، وتنقل قناة أون سبورت المباراة عبر شاشتها.

نتائج مباريات الاهلى والاتحاد بنهائي سوبر السلة



وتشير نتيجة السلسلة إلى فوز الاتحاد بنتيجة 2-1 حيث أنهى الاتحاد السكندري المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 83/73، بينما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 88/76 ثم فاز الاتحاد فى الجولة الثالثة بنتيجة 73-76.

حالات فوز الأهلى والاتحاد بدورى السلة

حال فوز الاتحاد السكندرى يتوج رسميا بلقب دورى سوبر السلة ، بينما فوز الأهلي يؤجل حسم اللقب ويتم اللجوء الى مباراة خامسة.

المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، تقام غدا الأحد 1 يونيو المقبل فى الساعة الخامسة مساءً.

صعود الأهلى والاتحاد لنهائي الدورى

وتأهل الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر.