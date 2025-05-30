شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الحسم بدورى السلة بين الأهلي والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالجمعة، 30 مايو 2025 04:20 م
يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى رابع مباريات الدور النهائي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة 2024/2025، لحسم بطل الدورى، والذى يقام بنظام of 5 Bestموعد مباراة الأهلى والاتحاد بنهائي دورى السلة
مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى تقام فى السادسة مساء غد، السبت، بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، وتنقل قناة أون سبورت المباراة عبر شاشتها.نتائج مباريات الاهلى والاتحاد بنهائي سوبر السلة
حالات فوز الأهلى والاتحاد بدورى السلة
وتشير نتيجة السلسلة إلى فوز الاتحاد بنتيجة 2-1 حيث أنهى الاتحاد السكندري المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 83/73، بينما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 88/76 ثم فاز الاتحاد فى الجولة الثالثة بنتيجة 73-76.
حال فوز الاتحاد السكندرى يتوج رسميا بلقب دورى سوبر السلة ، بينما فوز الأهلي يؤجل حسم اللقب ويتم اللجوء الى مباراة خامسة.
المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، تقام غدا الأحد 1 يونيو المقبل فى الساعة الخامسة مساءً.
صعود الأهلى والاتحاد لنهائي الدورى
وتأهل الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر.
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