شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بيراميدز على ملعبه خلال رحلة دوري الأبطال.. الفوز فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن ملعب بيراميدز فى القاهرة قد تحول إلى قلعة لا تُقهر هذا الموسم في دوري أبطال أفريقيا، مع اقتراب الفريق من تحقيق حلم التتويج باللقب القاري.

الأرقام والإحصائيات من مباريات بيراميدز على أرضه هذا الموسم وفي مشاركاته السابقة بالبطولة ترسم صورة واضحة لفريق يجيد اللعب أمام جماهيره.

ويخوض بيراميدز مباراة صن داونز السبت المقبل فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا، ما يعزز فرص الفريق السماوى فى حسم اللقب القاري الأول فى تاريخه.

في رحلته نحو النهائي هذا الموسم، حقق بيراميدز العلامة الكاملة في مبارياته السبع على أرضه، حيث فاز بها جميعًا. لم تكن هذه الانتصارات مجرد فوز، بل كانت مصحوبة بقوة هجومية ضاربة، إذ سجل الفريق 26 هدفًا، بمعدل يقارب 3.7 هدف في المباراة الواحدة. في المقابل، استقبلت شباكه 6 أهداف فقط.

على الرغم من هذه القوة الهجومية الكبيرة، حافظ بيراميدز على شباكه نظيفة مرة واحدة فقط في هذه المباريات السبع، وكان ذلك في فوزه الكاسح 6-0 على دجوليبا المالي، مما يشير إلى أن الفريق يركز بشكل كبير على الهجوم وتسجيل الأهداف.

بالنظر إلى مشاركات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا بشكل عام (بما في ذلك هذا الموسم)، فإن الفريق يمتلك سجلًا استثنائيًا على أرضه. من أصل 11 مباراة لعبها على ملعبه في البطولة، خسر بيراميدز مباراة واحدة فقط، وكانت هذه الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في الموسم الماضي، وهو ما يضيف بعض الإثارة للمواجهة النهائية المرتقبة. كما تعادل في مباراة واحدة أخرى بنتيجة 2-2 أمام نواذيبو الموريتاني.

ما يؤكد على القوة الهجومية للفريق هو تسجيله للأهداف في 10 من أصل 11 مباراة لعبها على أرضه في البطولة، مما يدل على استمرارية تهديده لمرمى الخصوم.

هذه الأرقام القوية تمنح بيراميدز دفعة معنوية هائلة قبل خوض غمار النهائي، مؤكدة على أن اللعب على أرضه وبين جماهيره يمثل عاملًا حاسمًا في مسيرته الأفريقية