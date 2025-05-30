شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يترقب جلسة حاسمة مع الزمالك لحسم موقفه من العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب طارق حامد ، لاعب وسط نادي ضمك السعودي السابق، عقد جلسة حاسمة مع مسؤولي نادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مناقشة موقفه النهائي من العودة إلى القلعة البيضاء، وذلك بعد عودته إلى القاهرة فجر اليوم.

وعاد طارق حامد إلى مصر بشكل نهائي عقب انتهاء تجربته مع نادي ضمك السعودي، وهو ما دفع الزمالك للتفكير في استعادة جهوده اللاعب المخضرم ضمن خطة تدعيم الفريق بعناصر خبرة، استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة المرتقبة بين اللاعب ومسؤولي النادي مناقشة كافة التفاصيل، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إتمام الصفقة من عدمها، خاصة في ظل ترحيب اللاعب بالعودة لارتداء القميص الأبيض.

ويحظى طارق حامد بدعم كبير من جماهير الزمالك، التي ترى فيه أحد أبرز لاعبي الوسط الذين مرّوا على الفريق في السنوات الأخيرة، فيما تتوقف عودته الرسمية على نتائج الجلسة المنتظرة خلال الساعات المقبلة.