شكرا لقرائتكم خبر عن متى يقود ريبييرو أول مران للأهلي استعداداً لكأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور النادي الأهلي الظهور الأول للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للفريق فى التدريبات وبدء مشواره بشكل رسمي مع المارد الأحمر، بعدما تم الإعلان عن تعيينه بشكل رسمي أمس، الخميس.. في السطور التالية نرصد عدة تساؤلات مهمة خاصة بمدرب الأهلي الجديد ورحلته المرتقبة مع المارد الأحمر.

س: ماذا عن تشكيل الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو؟

ج: الأهلي أعلن أمس، الخميس، تعيين خوسيه ربييرو مديراً فنياً للفريق لمدة موسمين، ويضم الجهاز المعاون له كلاً من: كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا) وميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا) وخوان خوسيه (مدرب حراس) وسيباستيان بودسيادلي (محلل أداء) بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

س: ما هو موعد أول مران للأهلي تحت قيادة ريبيرو؟

ج: الفريق يخوض غداً السبت، أول مران تحت قيادة ريبيرو حيث يبدأ الأهلي غداً الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أمريكا الشهر المقبل ويخوض الأهلي المران غداً على ملعب التتش بعد التتويج ببطولة الدوري رسمياً للكرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي عقب الفوز الكاسح على فاركو أمس الأول، الأربعاء.

س: ما هي أقرب المنافسات التي تنتظر ريبييرو؟

ج: يستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 نادياً.

س: متى يسافر الأهلي لخوض كأس العالم للأندية؟

ج: يسافر الأهلى إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين، ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو المقبل استعداداً لهذه البطولة العالمية.

س: ما هو موعد أول مبارة للأهلي تحت قيادة ريبييرو؟

ج: مباراة فريق باتشوكا المكسيكي الودية يوم 8 يونيو المقبل بأمريكا استعداداً لكأس العالم للأندية.

س: متى ستظهر الصفقات الجديدة مع الأهلي؟

ج: ستظهر غداً، السبت، تحت قيادة المدرب الأسباني ريبييرو في ملعب التتش.