ريال مدريد يعلن تعاقده مع مدافع ليفربول الإنكليزي ترنت ألكسندر-أرنولد

الرياص - اسماء السيد - مدريد : تعاقد ريال مدريد وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم مع المدافع الإنكليزي الدولي ترنت ألكسندر أرنولد بعقد لستة مواسم حتى صيف 2031 قادما من ليفربول، وفقا لما أعلن نادي العاصمة في بيان الجمعة.

وقال النادي "توصل ريال مدريد وليفربول إلى اتفاق للتعاقد مع ترنت ألكسندر أرنولد للمواسم الستة المقبلة، من 1 (حزيران)/يونيو 2025 إلى 30 (حزيران)/يونيو 2031".

وكان عقد الظهير الأيمن مع ليفربول ينتهي في نهاية الشهر المقبل، لكن ريال دفع مبلغا للتعاقد معه حتى يتنسى له المشاركة في مونديال الأندية الذي ينطلق في 13 حزيران/يونيو.

وأمضى أرنولد (26 عاما) مسيرته كلها في ليفربول حيث فاز بألقاب دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، الدوري الإنكليزي مرتين، كأس إنكلترا، كأس الرابطة مرتين وكأس الدرع الخيرية.

ويلعب أرنولد ضمن صفوف المنتخب الإنكليزي منذ 2018، حيث شارك معه في كأس العالم عامي 2018 و2022 وكأس أوروبا 2024.

وسيلعب أرنولد تحت قيادة لاعب ليفربول السابق الإسباني شابي ألونسو المنتقل إلى الإدارة الفنية لريال قادما من باير ليفركوزن الألماني خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي غادر العاصمة الاسبانية للإشراف على المنتخب البرازيلي.

العلاقة القوية التي تربط ألكسندر أرنولد بنادي ليفربول جعلت إعلانه مغادرة النادي يُقابل باستياء من بعض الجماهير، وقد تعرض لصافرات الاستهجان خلال المباراة قبل الأخيرة من الموسم.

ويأتي انضمام أرنولد إلى ريال بعدما خسر الأخير لقبي الدوري ودوري الأبطال وأنهى الموسم من دون أن يفوز بلقب كبير.

وسيكون الظهير الأيمن لاعبا أساسيا في تشكيلة ريال، في ظل معاناة الدولي داني كارفخال (33 عاما) من الإصابة واضطرار الجناح لوكاس فاسكيس لشغل هذا المركز خارج موقعه الطبيعي، ما تسبب في أداء متذبذب.

يتمتع الإنكليزي برؤية تمريرية استثنائية وقدرات هجومية مميزة على الجهة اليمنى، إذ تمكن من تمرير 92 كرة حاسمة وتسجيل 23 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات.

ومن المرجح أن يشارك أرنولد رسميا للمرة الاولى بقميص فريقه الجديد، في مواجهة الهلال السعودي في 18 حزيران/يونيو في ميامي ضمن اطار مونديال الأندية في نسخته الجديدة.