شكرا لقرائتكم خبر عن ‏يانكون فى وداع الأهلي: مصر أم الدنيا ورحلة نجاح مع نادي عمري ما هنساه والان مع تفاصيل الخبر

ودع البلجيكي ميشيل يانكون ، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، الذي تقرر رحيله بعد قدوم الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد المارد الأحمر، مؤكدا أنه عاش 6 سنوات داخل جدران النادي وكانت رحلة حب وانتماء ونجاحات.

وكتب يانكون، عبر حسابه على انستجرام باللغة العربية، "6 سنين كانوا أكتر من مجرد شغل، كانت رحلة حب وانتماء ونجاحات مع نادي عمري ما هنساه، ‏كل لحظة قضيتها في التتش، وكل مباراة وكل دمعة فرح بعد بطولة هتفضل محفورة في قلبي، فخور إني كنت جزء من الفريق اللي قدر يحقق 19 بطولة مع الأهلي".

وأضاف يانكون، "‏اشتغلت مع حراس عظام، إخواتي قبل ما يكونوا لعيبة، فخور بكل لحظة قضيناها سوا، ‏لكن أكتر حاجة عمري ما هنسى حبها جمهور الأهلي، ‏أنتم القلب الحقيقي للنادي.. أنتم الروح.. أنتم اللي بتدوا المعنى لكل لحظة عشتها هنا".



واختتم يانكون قائلا: "‏وقعت في حب مصر والمصريين من أول لحظة وهفضل شايل الحب ده في قلبي دايمًا.. مصر أم الدنيا، ‏شكراً من قلبي لكل شخص دعمني وحبني، أنا واحد منكم وهفضل دايماً واحد منكم".







وقرر مسئولو النادي الأهلي تكريم البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأحمر والذي تقرر رحيله بعد قدوم الاسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد والذي قرر اصطحاب مدرب حراس جديد معه.