شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يحتفل بعقد قرانه بعد تتويج الأهلي بالدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بعقد قرانه خلال الساعات الماضية، وسط أجواء عائلية بعيداً عن وسائل الإعلام، واستغل طاهر الإجارة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مبارا فاركو في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري وقام بعقد قرانه وسط الأهل والأقارب.

عقد قران طاهر محمد طاهر



عقد قران طاهر محمد طاهر



عقد قران طاهر محمد طاهر



عقد قران طاهر محمد طاهر

وحصد المارد الأحمر لقب الدوري مساء أمس الأول، الأربعاء، بعدما فاز على فاركو بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي ،