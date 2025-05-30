شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي فى افتتاح كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة انتر ميامي الأمريكي ، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو حتي 13 يوليو المقبلين.



بطولة كأس العالم للأندية في نظامها الجديد تقام بمشاركة 32 فريق تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ16 الذي يشهد خروج المهزوم.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي تقام على ملعب هارد روك، والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.



بعثة الأهلي تغادر القاهرة في الرابع من شهر يونيو المقبل لإقامة معسكر في أمريكا يلتقي وديا مع باتشوكا المكسيكي فى بروفة أخيرة للفريق الأحمر قبل المشاركة فى العرس المونديالي.

الأهلي فى كأس العالم للأندية

تترقب جماهير الأهلي في كل مكان مواجهة إنتر ميامى، لكونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى، من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.