شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد إنتر ميامى.. هل يحضر ترامب ضربة البداية فى كأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

بوتيرة متسارعة يستعد النادي الأهلي لـ بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها منتصف يونيو، حيث يواجه الشياطين الحمر ليونيل ميسي ونجوم فريق إنتر ميامي الأمريكي في ضربة البداية بمشواره فى المونديال، وسط اهتمام إعلامي محلي وعالمي بالبطولة، وترقب لحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمباراة الافتتاحية.

ووفقاً لجدول الأعمال المعلن لترامب، لم يتم حتي الآن حسم حضوره للمباراة الافتتاحية، غير أن المتابع لنشاط الرئيس الأمريكي واهتماماته يرجح حضوره لهذا الحدث الهام الذي تستضيفه الولايات المتحدة، والتي يمثلها في البطولة فريق إنتر ميامي.

وبخلاف كأس العالم للأندية، تستضيف الولايات المتحدة كذلك النسخة المقبلة من المونديال.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أولي ترامب ومسئولي إدارته اهتماماً واسعاً بالبطولة وتفاصيلها، حيث وجه وزير النقل شون دافي رسالة لجماهير كرة القدم، قائلاً: "إذا كنت قادما لمشاهدة مباراة كرة قدم .. انطلق في رحلة برية. شاهد أمريكا.. لكن لا تتجاوز مدة تأشيرتك.. لا تبق طويلا"، وسط مخاوف من استغلال الحدث للبقاء بطرق غير قانونية داخل الولايات المتحدة.

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وقال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا: "ستكون ملاعبنا في أمريكا ممتلئة، إذا امتلأت ملاعب كرة القدم في أمريكا بالمباريات الودية، فعندما تأتي بكأس العالم وأفضل اللاعبين للفوز بالمسابقة.. سيتعين علينا الترويج لها وتقديمها وشرحها للناس. هذا ما نفعله. لكنها احتفالية بكرة القدم، وستكون الملاعب ممتلئة وسيأتي المشجعون من جميع أنحاء العالم"، واضاف: "العالم يحب أمريكا، مهما قال البعض".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إدارة ترامب تدرس وضع موظفي القنصليات في نوبات عمل مزدوجة وتوظيف الذكاء الاصطناعي لزيادة معالجة التأشيرات قبل كأس العالم العام المقبل، وأضاف أنهم يبحثون عن طرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتسريع المعالجة، وخاصة للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات في الماضي.

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انفانتينو يمنح ترامب مفتاح البطولة فى لقاء سابق مارس الماضي

وفضلاً عن عشقه لرياضة الجولف، يحرص ترامب علي متابعة العديد من الرياضات والتفاعل معها والتعليق علي احداثها علي حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداخل بتعليقات عدة حول بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وهي التعليقات التي أثارت جدلاً واسعاً في حينها.

مفتاح ذهبي للفريق الفائز.. وكرة باسم ترامب

وفى مارس الماضي ، حل جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضيفاً علي البيت الأبيض ، حيث سلم ترامب "مفتاح البطولة" وكرة تحمل اسمه، واستعرض التصميم الجديد لكأس العالم للأندية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، سيظل المفتاح الذهبي رفقة ترامب حتى يوم 13 يوليو، موعد الدور النهائي للبطولة، وسيسلّمه ترامب بنفسه لقائد الفريق المتوج باللقب.

وخلال الحدث، قام إنفانتينو بتقديم الكرة الرسمية للمباراة الافتتاحية لكأس العالم للمنتخبات 2026 إلى الرئيس ترامب، حيث حملت الكرة اسمه تكريماً له.

مواجهات الأهلي في كأس العالم للأندية

وبمثل النادي الأهلي القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بجانب كلاً من الترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي ، فيما يشارك من عرب آسيا كلاً من الهلال السعودي والعين الإماراتى .



الاهلي وريال مدريد فى النسخة الأخيرة من المونديال

ويحل الأهلي ضيفاً علي انترميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية المقرر إقامتها علي ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، فى الثامنة مساء 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

الأهلي وبالميراس .. مواجهة جديدة في مشوار البطولة

وفى ثاني المبارايات، يواجه الأهلي بالميراس البرازيلي على ملعب "ميت لايف" فى "نيويورك" ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 19 يونيو الساعة 12 ظهراً بتوقيت الولايات المتحدة، الثامنة مساء اليوم ذاته بتوقيت القاهرة.

بورتو .. آخر محطات دور المجموعات

ويختتم الأهلي مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 أمام بورتو البرتغالي على ملعب ميت لايف يوم 23 يونيو الساعة 9 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الخامسة فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة.



ترامب ومفتاح البطولة.. هل يشارك الرئيس الأمريكي فى حفل الافتتاح

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