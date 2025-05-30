شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يتوجه للإمارات لإتمام انتقاله للعين بعد انتهاء علاقته بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

غادر رامي ربيعة لاعب الأهلي السابق القاهرة صباح اليوم، الجمعة، مُتوجهاً إلى الإمارات لإتمام انتقاله إلى نادي العين، الذي أنهى معه جميع الاتفاقات للتعاقد معه بعد المفاوضات التي تمت بينهما مؤخراً.

ويأتي سفررامي ربيعة بعدما وجه له الأهلي الشكر بعد انتهاء العلاقة بينهما على خلفية فشل محاولات التجديد بسبب الخلافات المالية.

على صعيد متصل، وجه رامى ربيعة الشكر للنادي الأهلى بعد انتهاء مسيرته مع القلعة البيضاء، مؤكداً أنه لم يبخل بنقطة عرق أو مجهود على فريقه.

وقرر مسئولو النادي الأهلي توجيه الشكر إلى الثلاثي رامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء ، بعد فشل تجديد عقدهم مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولن يتمكنوا من المشاركة رفقة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

أضاف ربيعة عبر صفحته على "إنستجرام" :"في بداية كلامي احب اشكر النادي الاهلي و جهوره العظيم علي الفترة الي قضيتها داخل جدران النادي الاهلي لاكثر من 13 سنة مع الفريق الاول حصلت خلالها علي بطولات عديدة الدوري 10 بطولات و بطولة دوري أبطال افريقيا 6 بطولات وبطولة كاس السوبر الافريقي 4 بطولات و بطولة كأس مصر 4 بطولات وبطولة كأس السوبر المصري 3 بطولات، كأس الكونفيدرالية الأفريقية ولم ابخل يوم بنقطة عرق و مجهود علي فريقي".

تابع:"كرة القدم بها متغيرات كثيرة و كنت اتمني ان اكمل المسيرة مع النادي الاهلي العظيم ولكن اليوم اعلن نهاية مسيرتي مع النادي لم يكن القرار الاسهل و لكن اتخذت القرار بتمني التوفيق للنادي الاهلي في مسيرته بكأس العالم للاندية و في الفترة المقبلة،و بتمني التوفيق لي فيما هو قادم،شكراً للنادي الأهلي،وشكراً لجمهور الاهلي العظيم".