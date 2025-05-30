شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مليون يورو القيمة التسويقية للمربع الذهبي بكأس عاصمة مصر.. سيراميكا يصدر والان مع تفاصيل الخبر

تصدر فريق سيراميكا قائمة أغلى فرق المربع الذهبي ببطولة كأس عاصمة مصر وذلك بقيمة بلغت 11 مليوناً و530 ألف يورو، متفوقاً على البنك الأهلي ، وإنبي، والإسماعيلي، حيث بلغ إجمالي القيمة التسويقية للفرق الأربعة 26 مليوناً و140 ألف يورو.

وجاء ترتيب القيمة التسويقية لفرق المربع الذهبي بكأس عاصمة مصر كالتالي:

سيراميكا: 11 مليوناً و530 ألف يورو

البنك الأهلي: 6 ملايين و730 ألف يورو

انبي: 4 ملايين و680 ألف يورو

الاسماعيلي: 3 ملايين و200 ألف يورو

ويلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا في السادسة مساء الأربعاء المقبل، باستاد الإسماعيلية، بينما يستضيف البنك الأهلي نظيره إنبي في الثامنة مساء الأربعاء المقبل أيضاً.

كان البنك الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة، 2-0 في لقاء الذهاب، و1-0 في مباراة العودة.

بينما جاء تأهل سيراميكا بعد الفوز على بتروجت في الذهاب بنتيجة 4-1، ثم الهزيمة في لقاء العودة بالدور ربع النهائي بنتيجة 1-0، ليتأهل بمجموع المباراتين.

وتأهل فريق إنبي إلى نصف النهائي بعد الفوز على حرس الحدود في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0، ثم الهزيمة في لقاء العودة بنتيجة 1-0.

وأخيراً حسم الإسماعيلي تأهله لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث كانت مباراتي الذهاب والإياب انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين.