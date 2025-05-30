شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بنادي الزمالك استعداداته لقاء فاركو تحت قيادة أيمن الرمادي في ختام النسخة الاستثنائية من الدوري الممتاز 2024-2025.



ويدخل الزمالك لقاء فاركو دون أهداف فى ترتيب الدوري الممتاز، بعدما ضمن المركز الثالث في الدوري، خلف الأهلي بطل المسابقة، وبيراميدز الوصيف.

موعد مباراة الزمالك وفاركو



مباراة الزمالك وفاركو تقام فى الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز لموسم 2024-2025 في الساعة 8:00 مساء غدٍ السبت باستاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو



تنقل قناة أون تايم سبورتس فعاليات الدوري الممتاز حصريا، ومنها مباراة الزمالك وفاركو في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، ويسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم كوكبة من النجوم القدامي للحديث عن الأمور الفنية في المباراة.

يدخل الزمالك لقاء فاركو محتلا المركز الثالث برصيد 44 نقطة بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة ولن يكون للمباراة تأثير علي ترتيب الفريقين فى جدول الدوري الممتاز.