زيكو يصف أنشيلوتي بـ"الرجل المناسب لاعادة أمجاد البرازيل"

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : قال أسطورة كرة القدم البرازيلية زيكو إن السجل الحافل للمدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي باستخراج الافضل من اللاعبين البرازيليين، يجعله الرجل المناسب لاعادة سيليساو الى مجده السابق، وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس.

ووعد أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني وميلان الايطالي السابق، بأن يعيد البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، الى منصة التتويج بعد أن أصبح أول مدرب غير برازيلي يتولى المسؤولية منذ ستة عقود.

وسبق لأنشيلوتي الإشراف على تدريب العديد من النجوم البرازيليين اليافعين أمثال فينيسيوس جونيور في ريال، مساهما في تحويل صورة إبن الـ24 عاما من شخصية غير جادة بسبب انعدام ثباته الى أحد أكبر نجوم الدوري الإسباني.

من جهته، يُعد زيكو أحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص "سيليساو"، ورأى أن فهم أنشيلوتي وخبرته يجعلانه الرجل المناسب للوظيفة.

وقال لفرانس برس من اليابان حيث يعمل مستشارا لنادي كاشيما أنتلرز "عمل أنشيلوتي مع لاعبين برازيليين، لقد أصبح بطلا مع لاعبين برازيليين مرات عدة، ولطالما أشاد باللاعبين البرازيليين ووضعهم في موقف جيد لمساعدته".

وأضاف "لديه فهم واسع، يحب كرة القدم، وتتشابه مقاربته لكرة القدم كثيرا مع التفكير البرازيلي.

وتابع "لذا اعتقد انه قادر على تحقيق النجاح لهذا السبب، يستطيع مساعدة اللاعبين البرازيليين على التألق بفضل معرفته، قدراته وخبرته".

في جعبة الرجل البالغ 65 عاما لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، كما انه عمل مع نخبة الاندية الاوروبية الكبرى مثل ريال، ميلان وبايرن ميونيخ الالماني.

يتولى قيادة منتخب وطني للمرة الاولى، بعد أن أصبح أول مدرب أجنبي للبرازيل منذ عام 1965.

وقال زيكو إن المدربين البرازيليين باتوا لا يتمتعون بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، مشيرا الى انخفاض اعدادهم بشكل ملحوظ في دول جاذبة لهم سابقا كإفريقيا، السعودية واليابان.

تأهل غير محسوم

ورأى زيكو الذي سبق أن درب العديد من المنتخبات كأوزبكستان والعراق والهند، أن الاتحاد البرازيلي لم يكن أمامه خيار سوى اللجوء الى خارج الحدود.

وأوضح "الآن ليس توقيتا جيدا بالنسبة للمدربين البرازيليين، ليس فقط في البرازيل إنما في جميع أنحاء العالم".

وتابع "بالنسبة الي، إنه الأفضل، لذا لا أرى من شيء للاعتراض عليه".

لم تضمن البرازيل حتى اللحظة مقعدها في النهائيات المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، حيث تحتل حاليا المركز الرابع ضمن تصفيات أميركا الجنوبية.

وبات أنشيلوتي رابع مدرب للمنتخب منذ استقالة تيتي عقب الخسارة امام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

يواجه المدرب الايطالي اختبارات صعبة منذ البداية في التصفيات من خلال زيارة الاكوادور في ملعبها المرتفع جدا عن سطح البحر ثم بوليفيا.

لكن زيكو أكد أن البرازيل تستطيع أن تكون من بين المرشحين البارزين للقب في حال تلافي السيناريو الذي لا يمكن تصوره، وضمان التأهل الى المونديال.

وأوضح "اعتقد أن البرازيل تملك الفرصة في حال استطاع أنشيلوتي القيام بعمل جيد في الوقت القصير الذي يملكه".