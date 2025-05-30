دوري أبطال أوروبا: كفاراتسخيليا يبحث عن نصر مزدوج ضد انتر في النهائي

الرياص - اسماء السيد - باريس : لعب الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا دورا في تجريد إنتر ميلان من لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم عندما كان في صفوف نابولي، ويملك فرصة أن يكرر فعلته مع باريس سان جرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال اوروبا السبت في ميونيخ.

انتقل إبن الـ 24 عاما الى باريس في كانون الثاني/يناير قادما من نابولي مقابل 79.2 مليون دولار أميركي، إضافة الى مكافآت.

ومن المرتقب أن يلعب دورا محوريا في تشكيلة المدرب الاسباني لويس إنريكي بمواجهة الـ "نيراتزوري" في ميونيخ، على الرغم من غيابه الأسبوع الماضي عن نهائي كأس فرنسا أمام رينس والذي فاز بلقبها فريق العاصمة، بسبب مشكلة بدنية طفيفة.

سبق ذلك بيوم واحد حصول فريقه السابق نابولي على لقب الدوري الايطالي على حساب انتر نفسه، حيث انتظر النادي الجنوبي حتى الجولة الأخيرة لحسم السكوديتو.

جاء تتويج نابولي بلقبه الثاني في آخر ثلاثة أعوام على الرغم من رحيل كفارا احد أبرز عناصره خلال التتويج باللقب في عام 2023، في منتصف الموسم.

وبعد أن كان محوريا قبل عامين عندما أطلق عليه تسمية "كفارادونا" في النادي حيث يُعد الاسطورة الارجنتينية دييغو مارادونا أيقونة، لعب أيضا دورا كبيرا في الأسابيع الأولى من الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، مسجلا خمسة أهداف في 10 مباريات ضمن الدوري، وتبقى المفارقة أن أربعة لاعبين فقط من نابولي تخطوه من حيث عدد الأهداف مع نهاية الموسم، ومن ضمنهم الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي.

لكن انتقاله عزز من تشكيلة النادي الباريسي في الحلبة الاوروبية بشكل خاص، حيث إن المنافسة المشتعلة في خط هجوم الفريق أسهمت في رفع مستوى زملائه كعثمان ديمبيليه، برادلي باركولا وديزيريه دويه.

دخل الجناح الايسر الذي يحب اللعب بجوارب منخفضة للغاية، سريعا في منظومة إنريكي والتي تستدعي قيام المهاجمين بعمل لمساعدة الفريق دفاعيا.

وقال إنريكي في كانون الثاني/يناير "إنه يناسب كثيرا أسلوب لعبنا. هو متعدد المراكز. يستطيع مراوغة اللاعبين كما ويستطيع أن يدافع وهو أمر أساسي لأننا نحتاج أن ندافع كـ 11 لاعبا وأن نهاجم كـ 11 لاعبا".

وأضاف "يناسب طريقة تفكيرنا لكيفية لعب كرة القدم".

دور محوري في سان جرمان

يملك كفاراتسخيليا في رصيده حتى اللحظة ستة أهداف وست تمريرات حسمة في 24 مباراة مع بطل فرنسا، بما فيها هدفه المذهل ضد أستون فيلا الانكليزي في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال، ناهيك عن تمريرته الرائعة التي أدت الى هدف الفوز عبر ديمبيليه على حساب أرسنال الانكليزي في نصف النهائي.

غيّر سان جرمان بقوة الصورة التي طبعت انطلاقته المتعثرة للموسم منذ وصول لاعب روبين قازان الروسي السابق، لكن إنريكي مقتنع بأن حضور كفاراتسخيليا كان محوريا لوصول الفريق الى النهائي.

وشرح مدرب برشلونة الاسباني السابق الاسبوع الماضي "إذا قمتم بتحليل معمق لكيفية تطورنا دفاعيا، يعود الامر الى الطريقة التي يساعدنا بها المهاجمون. الطريقة التي دافعوا فيها استثنائية، والارقام تظهر عدد الكرات التي استرجعوها".

يُواجه إنريكي تحديا كبيرا لاختيار اللاعب الذي سيبقيه بين الرباعي على دكة البدلاء لصالح الثلاثي الاساسي، إذ إن مركز ديمبيليه صاحب الـ 33 هدفا مؤكد في التشكيلة، ما يعني أن واحدا بين دويه المتألق وباركولا النابض بالحياة سيكون بديلا في حال مشاركة كفاراتسخيليا اساسيا.

وتعد خبرة النجم الجورجي في هذه المباراة مهمة جدا، رغم أن انتر كان له اليد الطولى عندما واجهه مع فريقه السابق نابولي.

فاز كفاراتسخيليا مرة واحدة من أصل ست مواجهات ضد نيراتزوري ولم يسبق له أن سجل في مرماه.

وقال الهولندي دنزل دامفريس الظهير الايمن لنادي انتر الذي من المرتقب ان يكون وجها لوجه مع اللاعب الجورجي على أرض الملعب "فنيا، إنه لاعب استثنائي لذا لن تكون المهمة سهلة".