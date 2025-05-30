شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكي يمنح لاعبي المقاولون إجازة مفتوحة ويواجه الترسانة بالناشئين والان مع تفاصيل الخبر

قرر محمد مكي ، المدير الفني لفريق المقاولون العرب ، منح لاعبيه إجازة مفتوحة عقب مباراة كهرباء الاسماعيلية، والتأكد من تحقيق الهدف الأسمي بالصعود الى الدوري الممتاز.

وفضل المدير الفني إراحة لاعبيه بعد المجهود الكبير الذي بذلوه على مدار الموسم الطويل والذي انتهى بصعود المقاولون العرب للدوري الممتاز، واستدعي المدير الفني مجموعة اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين لخوض لقاء الترسانة فى ختام دوري المحترفين لمنح الفرصة لهم للمشاركة مع الفريق الأول خاصة في هذه المباراة.

وتعتبر مواجهة الترسانة تحصيل حاصل بعد تحقيق كل الأهداف المطلوبه من الفريق ويخوض الفريق هذا اللقاء بتشكيل كامل من الناشئين مواليد 2005 وبعض من مواليد 2008 و2007.

وانتهز الجهاز الفني هذه المباراة في تجربة هولاء اللاعبين أملا فى اختيار المميزين للفريق الاول.