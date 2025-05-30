شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جدل المحكمة الرياضية.. سألنا الـ"AI" مين بطل الدوري؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض محبو وعشاق كرة القدم المصرية إلى حالة من الارتباك خلال الساعات الماضية، بعدما أسدل الستار على مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم باحتفال مزدوج باللقب من قبل ناديي الأهلي وبيراميدز، فى مشهد استثنائي يعكس تعقيد المشهد الرياضي المصري.

الأهلي استطاع أنهاء الموسم بالفوز على فاركو بنتيجة 6-0، ووصل رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تغلب على سيراميكا بنتيجة 5-1.

بيراميدز لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية مطالباً بإعادة خصم 3 نقاط من الأهلي، على خلفية أزمة مباراة القمة الأخيرة وانسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك فى الجولة الـ 14، وهي المباراة التي لم يحضرها الأحمر فى 11 مارس الماضي.

لاعبو الأهلي احتفلوا بالتتويج بلقب الدوري الـ45 وسط فرحة واسعة من جماهيره، بينما احتفل لاعبو بيراميدز بلقب الدوري فى نفس الوقت، مستندين إلى احتمالية صدور قرار من المحكمة الرياضية بإعادة خصم النقاط من الأهلي، الأمر الذى سيمنح "السماوي" اللقب الأول في تاريخه بفارق نقطة وحيدة.

”الخليج 365” حرص على استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة مثل ChatGPT و Gemini بطرح السؤال المحير لجماهير الكرة المصرية وهو من بطل الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2024 – 2025؟.

وكانت الإجابة كالتالى..