شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع عمر الساعي مصير عروض الإعارة بعد قرار الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

يعقد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي ، جلسة خاصة مع عمر الساعي لاعب الفريق لبحث العروض التي وصلت اللاعب مؤخراً من أجل استعارته لمدة موسم، على خلفية عدم مشاركة اللاعب مع الأهلي الموسم الجاري.

وانضم عمر الساعي للأهلي صيف 2024 لكنه لم يحصل على فرصة التواجد مع الفريق إلا على فترات قليلة للغاية، الأمر الذي جعل إدارة قطاع الكرة بالنادي تستقر على رحيل اللاعب مع نهاية الموسم ، وأبدت عدة أندية محلية وعربية استعارة اللاعب.

ويبدو أن الإعارة المحلية ستكون الأقرب إلى عمر الساعي هو ما سيتحدد خلال الفترة المقبلة خلال الجلسة التي سيعقدها محمد يوسف مع اللاعب من أجل إختيار العرض الأنسب من بين هذه العروض.