شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعي خالد كامل عضو لجنة المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد، الناقد الرياضي الكبير خالد كامل وعضو لجنة المسابقات ورئيس تحرير جريدة الكرة والملاعب سابقا ورئيس لجنة المسابقات سابقا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان كريم نجل الراحل خالد كامل قد نشر علي صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة والده فجر اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.