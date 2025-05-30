شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي يحسم موقف مصطفى فتحي من مباراة صن داونز في نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مصطفى فتحي ، صانع ألعاب فريق بيراميدز، لاختبار طبي أخير خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة فى مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ويكثف الجهاز الفني والطبي لبيراميدز جهوده لتجهيز اللاعب، الذي غاب عن مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية، تعرض له قبل لقاء البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويواصل مصطفى فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي على أمل لحاقه بالموقعة المرتقبة، في ظل رغبة كبيرة من اللاعب في التواجد والمساهمة في تحقيق أول لقب قاري في تاريخ النادي.

ويُعد الاختبار الطبي المنتظر هو الفيصل في تحديد مدى جاهزيته للمشاركة من عدمها، وإن كان اللاعب اقرب للجاهزية.