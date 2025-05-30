شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات ملف تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقد عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم مؤقتاً من أجل الحفاظ على هدوء وتركيز اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر له 5 يونيو المقبل.

وأكد مصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الرأي داخل نادى الزمالك استقر على تأجبل فتح ملف تجديد عقد عبد الله السعيد إلى ما بعد نهائي كأس مصر، خاصة أن مسئولى القلعة البيضاء لديهم رغبة شديدة فى التتويج باللقب وإنقاذ الموسم.

وكشف مصدر مقرب من لجنة التخطيط أن الباب لم يٌغلق في وجه عبد الله السعيد ، رغم وجود بعض الخلافات، موضحاً أن مسئولي القلعة البيضاء لا يتعجلون فى رد اللاعب على العرض الأخير الذى قُدم له خلال الأيام الماضية من أجل إسدال الستار على هذا الملف.

ويرغب السعيد في تجديد عقده مع نادى الزمالك لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه،في الوقت الذي ترى فيه إدارة نادى الزمالك تجديد العقد لمدة موسم واحد مقابل 35 مليون جنيه، على أن يكون الموسم الثاني باتفاق الطرفين حسب الحالة الفنية والبدنية للاعب.

كما ترى إدارة نادى الزمالك ضرورة وضع بنود فى العقد خاصة بنسبة المشاركة والبطولات التي يحصل عليها مع القلعة البيضاء، فضلاً عن تسجيله الأهداف، إلا أن اللاعب أبدى اعتراضه على بعض البنود وهو ما عقد الاتفاقات خلال الأيام الماضية.