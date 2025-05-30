شكرا لقرائتكم خبر عن أسامه نبيه: لم تعد هناك منتخبات ضعيفة.. ونستعد جيدا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه ، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة، أن نتيجة قرعة بطولة كأس العالم للشباب المقرر أن يخوضها "الفراعنة" فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر المقبلين بأنها قوية لأنه لم يعد هناك فرق ضعيفة، خاصة أن المنتخبات المشاركة هى الأفضل من كل أنحاء العالم ..وتضم مجموعة مصر كلا من: "تشيلي واليابان ونيوزيلاند".

وأضاف أسامة نبيه، "علينا الاستعداد جيدا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة، وأنا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر وسندافع عن أحلامنا بقوة، وسنبذل قصاري جهدنا من أجل إسعاد الجمهور المصري".

من جانبه، قال حمادة أنور المدير الإداري الذى رافق نبيه فى رحلة حضور القرعة بتشيلي، إن الفراعنة قادرون على إسعاد جماهيرهم، مشددا على أنه يوجد برنامج إعداد قوي سيضم كل اللاعبين المتميزين من المحترفين والمحليين بحثا عن التشكيل الأفضل لتمثيل مصر فى هذا المعترك العالمي الكبير.