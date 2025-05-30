شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يطلب الرحيل النهائي والأهلي يُفضّل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

طلب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المُعار لنادي قطر القطري السماح له بالرحيل نهائياً حال عدم حاجة الفريق لجهوده معه نهاية الموسم الجاري، فيما يتمسك مسئولو النادي برحيل اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.

ورحل عبد القادر عن الأهلي لنادي قطر القطري الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتقرر عودته للنادي بعد انتهاء الإعارة.

ويمتلك عبد القادر عروضاً خليجية ومصرية للانتقال إلى أحدها، بعدما نما إلى علمه عدم رغبة الأهلي فى استعادته بسبب الزحمة التى بات يُعاني منها الفريق في مركز الجناح.

ويرغب عبد القادر في الرحيل معن الأهلي نهائياً، لكن الإدارة الحمراء تُفضّل الإعارة مرة ثانية، وهو ما سيتحدد خلال الجلسة المُرتبقة بين اللاعب ومحمد يوسف المدير الرياضي للأهلي.

وخرج عبد القادر من حسابات مسئولى النادي بشأن العودة ، الذين رفضوا فكرة ضم اللاعب في كأس العالم للأندية الشهر المقبل بأمريكا.