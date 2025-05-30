شكرا لقرائتكم خبر عن رغبة مزيزي ترجح كفة الزمالك واللاعب يقترب من ارتداء التيشرت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف مسئولو نادي الزمالك المفاوضات فى الساعات الماضية مع نادي يانج أفريكانز التنزاني لضم المهاجم كليمينت مزيزى فى الانتقالات الصيفية المقبلة، ورفع الزمالك عرضه للنادي التنزاني لما يقرب من 800 ألف دولار، مع تحديد نسبة في إعادة البيع.

ورغم امتلاك اللاعب أكثر من عرض إلا أنه يفضل الزمالك حتى الآن، كما أن ناديه يفضل الزمالك نظرا لكون الدوري المصري من الدوريات القوية وستكون فرص تسويقه أكبر ما سيعود على اللاعب وناديه بالنفع من نسبة إعادة البيع في المستقبل.

ويتمسك يانج افريكانز بالحصول علي مليون دولار لإتمام الصفقة، إلا أن مسئولي الزمالك يواصلون التفاوض مع يانج أفريكانز لإتمام الصفقة، خاصة أن هناك تمسكا باللاعب من قبل لجنة التخطيط.