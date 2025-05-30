شكرا لقرائتكم خبر عن ريفيرو يبحث مع مسئولي الأهلي خطة الاستعداد لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للأهلي ، جلسة خاصة مع مسئولو النادي من أجل وضع خطة الفريق قبل السفر إلى أمريكا لخوض منافسات كأس العالم للأندية ، حيث يرغب المدرب الأسباني في تجهيز لاعبي الفريق ذهنياً للمشاركة في البطولة العالمية بعد موسم طويل وشاق محلياً وأفريقياً ، ويتطلع المدير الفني الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الساعات الماضية للوقوف على القائمة النهائية التي سيعتمد عليها في كأس العالم للأندية بعدما أبلغه مسئولو النادي أن هناك بعض اللاعبين الذين سيُسافرون مع الفريق إلى أمريكا لكن لن يكون لهم دور فني حيث أن سفرهم جاء بهدف التكريم بعدما إنتهت علاقتهم بالنادي مع نهاية الموسم الجاري.

وسافر المدرب الإسباني إلى بلاده بعدما قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل إعلان التعاقد مع المدرب الجديد بسبب حساسية الفترة الماضية التي خاض فيها الفريق مباريات قوية وحاسمة في بطولة الدوري الممتاز وكان أخرها مواجهة فاركو أمس ، الأربعاء، في الجولة الأخيرة للمسابقة المحلية.

ومن المقرر أن يعقد ريفيرو جلسة خاصة مع مسئولو الأهلي اليوم بمقر النادي كما يتفقّد ملعب التتش وغرفة ملابس الفريق وصالة الجيمانزيوم ويستعين ريفيرو بأربعة مدربين أجانب معه حسب إتفاقه مع النادي الأهلي بعدما تم تنصيبه مديراً فنياً للفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي رحل بعد خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وبعد إنتهاء الفترة المؤقتة التي قاد فيها عماد النحاس مسئولية المدير الفني بمنافسات الدوري.