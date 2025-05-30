شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد أغسطس المقبل موعدًا لكأس السوبر للسيدات بين مسار والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على تحديد شهر أغسطس المقبل موعدًا مبدئيًا لإقامة مباراة كأس السوبر للكرة النسائية، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026، حيث يأتي هذا القرار كتعديل على الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 مايو الجاري.

وتجمع مباراة كأس السوبر بين بطل الدوري المصري للكرة النسائية، فريق مسار، وبطل كأس مصر، النادي الأهلي. وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل المباراة لتقام مع بداية الموسم الكروي الجديد لضمان أفضل الظروف لتنظيم هذا الحدث الهام.

ويترقب عشاق الكرة النسائية هذه المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين بطلي أهم مسابقتين محليتين في كرة القدم النسائية المصرية، لتكون افتتاحية قوية للموسم الجديد.

وكان مسؤولو نادي مسار بصفته بطلاً للدوري المصري لكرة القدم النسائية، وناديا الأهلي ووادي دجلة للكرة النسائية، بصفتهما طرفي نهائي كأس مصر للكرة النسائية، اعترضوا على موعد كأس السوبر المصري والذي كان مقرر اقامته 30 مايو الجاري.

واعترضت الأندية الثلاثة على الموعد المرسل من اتحاد الكرة، بإقامة مباراة كأس السوبر يوم الجمعة 30 مايو الجاري، في مباراة ختام الموسم الكروي 2024-2025، خاصة وأن من الطبيعي اقامة البطولة قبيل الموسم الجديد كما هو معتاد.