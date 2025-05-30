شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب قرار فيفا لرفع إيقاف القيد بعد التواصل مع ياسر حمد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برفع إيقاف القيد التى تعرض لها النادى فى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس،بسبب مستحقات الفلسطينى ياسر حمد والتى تبلغ مليون و700 ألف جنيه.

من جانبه أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن قرار إيقاف القيد الذي صدر ضد النادي مجدداً في الساعات الأولى م صباح الخميس الماضي بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بشأن مستحقات الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق السابق.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك خلال تصريحات للمركز الإعلامى لنادى الزمالك أن المبلغ المستحق لياسر حمد يقدر بمليون و700 ألف جنيه، وسيتم سداده لإنهاء أزمة إيقاف القيد،من أجل التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الزمالك سبق ونجح في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.