شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز كشف مكافآت الدوري بعد الفوز باللقب 45 والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ إدارة النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة تجهيز كشف يتضمن مكافآت مُجزية للاعبي الفريق بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة كانت بمثابة "مسك الختام" لأداء الفريق في المباريات الأخيرة وتحديداً منذ رحيل السويسري مارسيل كولر وتعيين عماد النحاس بشكل مؤقت ، ونجح الأخير في قيادة الفريق نحو سلسلة من الإنتصارات المُتتالية إلى أن حصد الأهلي لقب الدوري في النهاية للمرة الـ45 في تاريخ النادي مُستغلاً خسارة بيراميدز في مباراتي فاركو والبنك الأهلي.

وتقوم الإدارة المالية بالأهلي بالتنسيق مع قطاع الكرة بتجهيز مكافآت الفريق واللاعبين بما فيهم الراحلين من أجل توزيع مكافآت التتويج بالنسخة الـ45 لبطولة الدوري الممتاز ، وفي هذا الشأن ، قال مصدر في الإهلي أن هناك إتجاه بإلغاء الغرامة التي سبق وتم توقيعها على اللاعبين عقب التعادل مع الزمالك بعدما استعاد اللاعبين عافيتهم داخل الملعب وحسموا اللقب في النهاية لصالح المارد الأحمر.

وأوضح المصدر، أن الإدارة ترغب في تحفيز اللاعبين جيداً قبل سفر الفريق إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية ، موضحاً أن قطاع الكرة يرى أن اللاعبين بذلوا مجهوداً كبيراً في الفترة الماضية وتحدوا الظروف والضغوط الشديدة التي مروا بها خاصة بعد الخروج من نصف نهائي أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

