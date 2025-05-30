شكرا لقرائتكم خبر عن ريفيرو يطلب تقريراً عن قطاع الناشئين بالأهلي بعد توليه المهمة والان مع تفاصيل الخبر

طلب ريفيرو من مسئولو النادي الأهلي تجهيز ملف شامل عن قطاع الناشئين في القلعة الحمراء حيث يرغب المدرب الأسباني الوقوف على تفاصيل هذا القطاع من حيث عدد اللاعبين المتواجدين فيه ومدى مساهمته في تدعيم الفريق الأول وكفاءة المواهب المتواجدة فيه ولياقة اللاعبين الناشئين وغيرها من الأمور التي يسعى المدرب الأسباني إلى معرفتها وتنميتها في هذا القطاع بهدف الإستفادة منه مُستقبلاً حيث يرغب خوسيه ريفيرو في حضور أكثر من مباريات للفرق المختلفة في قطاع الناشئين بهدف تصعيد المواهب التي تستحق للفريق الإول بشكل تدريجي يسمح لها بالتعبير عن قدراتها وإمكانياتها.

وسافر المدرب الإسباني إلى بلاده بعدما قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل إعلان التعاقد مع المدرب الجديد بسبب حساسية الفترة الماضية التي خاض فيها الفريق مباريات قوية وحاسمة في بطولة الدوري الممتاز وكان أخرها مواجهة فاركو أمس ، الأربعاء، في الجولة الأخيرة للمسابقة المحلية.

ومن المقرر أن يعقد ريفيرو جلسة خاصة مع مسئولو الأهلي اليوم بمقر النادي كما يتفقّد ملعب التتش وغرفة ملابس الفريق وصالة الجيمانزيوم ويستعين ريفيرو بأربعة مدربين أجانب معه حسب إتفاقه مع النادي الأهلي بعدما تم تنصيبه مديراً فنياً للفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي رحل بعد خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وبعد إنتهاء الفترة المؤقتة التي قاد فيها عماد النحاس مسئولية المدير الفني بمنافسات الدوري.