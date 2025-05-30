شكرا لقرائتكم خبر عن زد يرحب بضم كريستو ضمن صفقة بيع العش للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

رحب مسئولو نادي زد بالتعاقد مع التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي والمعار حاليا إلى الصفاقي التونسي، ضمن صفقة بيع مصطفى العش إلى القلعة الحمراء بشكل نهائي، بعد انتهاء مدة إعارة اللاعب.

وانضم مصطفى العش إلى الأهلي في يناير الماضي، ونجح في إثبات جدارته مع الأهلي وهو ما دفع مسئولي النادي الأهلي للمطالبة بتحويل عقد إعارة اللاعب إلى بيع نهائي.

ويبحث مجلس إدارة نادي زد مع حمادة صدقي المدير الفني للفريق، اللاعبين المطلوب ضمهم من الأهلي ضمن صفقة بيع عقد مصطفى العش، لاعب زد والمعار حاليا إلى الفريق الأحمر.

وعرض مسئولو النادي الأهلي دفع مقابل مالي والتخلي عن لاعب أو أكثر نظير موافقة زد على بيع عقد مصطفى العش بشكل نهائي، وأبرز اللاعبين المعروضين من الأهلي محمد الضاوي كريستو ورضا سليم وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح.

واستقر مسئولو نادي زد على تقييم كل اللاعبين الأجانب المقيدين في قائمة الفريق للموسم الحالي، بعد نهاية الموسم الحالي لتحديد موقفهم من الاستمرار أو رحيلهم سواء عن طريق بيعهم أو إعارتهم أو فسخ عقدهم بالتراضي.

ويضم زد عدد لاعبين أجانب وهم بيتر موتوموسي وماتا ماجاسا وديلسون كاموني ومحمد سوانيه ورافائيل يورك وآبل يالو ومحسني ماليما ورشيد أحمد، ومنهم 5 فوق السن و3 تحت السن.

ويعقد حمادة صدقي المدير الفني لفريق زد جلسة مع مسئولي ناديه خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة ترتيبات الموسم الجديد واحتياجات فريقه من الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

كما يحدد حمادة صدقي خلال جلسته مع إدارة زد احتياجاته عدد الصفقات الجديدة التي يحتاجها واللاعبين تالذين سيرحلوا عن الفريق، وموقفه من اللاعبين الذين يملكون عروضا للرحيل عن النادي في الصيف الحالي.