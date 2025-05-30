شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبلغ الراحلين عن الفريق بموقفهم بعد نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك إبلاغ الراحلين عن الفريق بموقفهم بعد مباراة بيراميدز فى نهائى كأس مصر المقرر لها يوم 5 يونيو المقبل أمام بيراميدز،من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين ومنع تشتيت انتباههم خاصة أن الفريق يرغب فى إنهاء الموسم بالتتويج ببطولة.

وجهزت لجنة التخطيط ملفاً كاملاً يحمل أسماء الراحلين علن القلعة البيضاء نهاية الموسم، بعد عدم نجاحهم، خلال الفترة التى تواجدوا فيها داخل الفريق وهم محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى الزناري، حازم أسامة، أحمد رفاعي، وسيف فاروق جعفر.

كما استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على تدعيم 3 مراكز فى الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل استمرار بناء فريق قوي ينافس على كل البطولات، فضلاً عن الرغبة فى سد أوجه العجز والنقص التى عانى منها الفريق الأبيض في بعض المراكز خلال الفترة الماضية وهم المهاجم،الجناحين الأيمن والأيسر،ومركز خط الوسط المدافع.