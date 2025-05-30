شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو بختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة أيمن الرمادى المدير الفنى، استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة فاركو فى الجولة النهائية ضمن مرحلة البطولة بالدورى.

وتٌعد مباراة فاركو بمثابة البروفة الأخيرة لأبناء ميت عقبة قبل مواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر الخميس الموافق 5 يونيو باستاد القاهرة.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات فاركو؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، بالإضافة إلى أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه