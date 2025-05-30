شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 ، حيث يخوض الفريق الأحمر المباراة الافتتاحية عندما يلتقي مع إنتر ميامي الذي يلعب بين صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعدما أوقعتهما القرعة سوياً في المجموعة الأولى.

موعد انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025

يستعد عشاق كرة القجم لمتابعة الحدث التاريخى الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو – 13 يوليو المقبلين، إذ تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى، تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، وبداية من دور الـ 16 تُقام مباراة واحدة والفائز يتأهل للدور التالي.

الأهلي فى كأس العالم للأندية

ستكون المباراة الافتتاحية بين الأهلى وإنتر ميامى، على رأس المواجهات المنتظرة، لكونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى، من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

يشارك الأهلي ممثلًا عن قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وبمشاركة ثنائي عربي آخر من آسيا هما الهلال السعودي والعين الإماراتي.

ويملك الأهلي خبرة كبيرة فى كأس العالم للأندية ، إذ يشارك للمرة العاشرة في المونديال، كأكثر فريق عربي وأفريقي حضورا، وحقق أفضل نتائجه في 2020 و2021 و2023 عندما حل في المركز الثالث.



الأهلي ضد إنتر ميامي

وبحسب جدول المعلن من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي ممثل الدولة المضيفه، ستقام على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، فى الثامنة مساء 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد بالميراس

بينما يلتقي الأهلي ضد بالميراس البرازيلي على ملعب "ميت لايف" فى "نيويورك" ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 19 يونيو الساعة 12 ظهراً بتوقيت الولايات المتحدة، الثامنة مساء اليوم ذاته بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد بورتو

يختتم الأهلي مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 أمام بورتو البرتغالي على ملعب "ميت لايف" في "نيويورك" يوم 23 يونيو الساعة 9 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الخامسة فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.