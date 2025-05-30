شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات محمد عمار أمام سيراميكا في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى، خدمات مدافعه محمد عمار أمام سيراميكا، في المباراة المقرر لها الثامنة مساءً الأربعاء 4 يونيو المقبل، على استاد الإسماعيلية فى إطار ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر.

وغاب محمد عمار عن الإسماعيلى أمام غزل المحلة في مباراة الأمس بختام مباريات بطولة الدورى لحصوله على 3 إنذارات وتم إيقافه، وأصبح حاليا متاحا لتدعيم الدراويش.

ومن المقرر أن يعيد تامر مصطفى مدافعه محمد عمار لتشكيل الفريق أمام سيراميكا، خاصة أنه من العناصر المهمة داخل الفريق، بالإضافة إلى العجز في هذا المركز.

ويواجه الإسماعيلى نظيره سيراميكا على استاد الإسماعيلية الساعة الثامنة مساءً الاربعاء 4 يونيو المقبل فى نصف نهائى كأس عاصمة مصر، وفى نفس الموعد ستقام مباراة البنك الأهلى وإنبى على استاد القاهرة الدولى.

أما عن مباريات الإياب، فستقام يوم الأحد الموافق 8 يونيو، حيث يواجه فريق سيراميكا نظيره الإسماعيلى على ملعب استاد المقاولون العرب، وفريق إنبى سيواجه البنك الأهلى على استاد بتروسبورت، وذلك فى تمام الثامنة مساءً.