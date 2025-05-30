شكرا لقرائتكم خبر عن زد يبحث عن مهاجم سوبر لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو نادي زد التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما عانى الفريق من عقم تهديفي على مدار الموسم.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى مهاجمي زد ديلسون كاموني ورشيد أحمد، ويفكر في التعاقد مع مهاجم سوبر والتخلي عن أحد اللاعبين الأجانب المقيدين في قائمته للموسم الحالي.

ويبحث مجلس إدارة نادي زد مع حمادة صدقي المدير الفني للفريق، اللاعبين المطلوب ضمهم من الأهلي ضمن صفقة بيع عقد مصطفى العش، لاعب زد والمعار حاليا إلى الفريق الأحمر.

وعرض مسئولو النادي الأهلي دفع مقابل مالي والتخلي عن لاعب أو أكثر نظير موافقة زد على بيع عقد مصطفى العش بشكل نهائي، وأبرز اللاعبين المعروضين من الأهلي محمد الضاوي كريستو ورضا سليم وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح.

واستقر مسئولو نادي زد على تقييم كل اللاعبين الأجانب المقيدين في قائمة الفريق للموسم الحالي، بعد نهاية الموسم الحالي لتحديد موقفهم من الاستمرار أو رحيلهم سواء عن طريق بيعهم أو إعارتهم أو فسخ عقدهم بالتراضي.