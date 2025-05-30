موعد مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل والقنوات الناقلة

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره فاركو في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز، والتي توج بها الأهلى أول أمس رسميا.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع فاركو في الثامنة من مساء غد السبت، بإستاد القاهرة، وتنقل قناة أون سبورت المباراة، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الزمالك وفاركو في جدول الدورى

ويخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 44 نقطة، بينما توج الأهلى بلقب الدورى، ووصوله إلى النقطة 54، يليه بيراميدز في الوصافة برصيد 52 ، فى المقابل يدخل فاركو المباراة محتلا المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ويتبقى للزمالك مباراةواحدة على نهاية الموسم، حيث يلتقى مع بيراميدز يوم الخميس الموافق 5 يونيو المقبل، بنهائى كأس مصر