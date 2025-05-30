الامارات | بن هويدن: الموسم الحالي الأفضل للجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو مشرف أندية الإمارات الشمالية والمنطقة الشرقية، عيسى بن هويدن، الموسم الحالي لرياضة الجودو، الذي اختتم أخيراً، أفضل موسم، بسبب عدد البطولات التي تم تنظيمها، وبلغت 22 بطولة، بمشاركة 2400 لاعب ولاعبة، قياساً بتنظيم 16 في المواسم الماضية، ومشاركة 1800 لاعب ولاعبة، فضلاً عن رفع عدد بطولات الناشئين إلى 8 بطولات.

وقال بن هويدن إن نادي الفجيرة نجح، للموسم الثالث على التوالي، في إحراز درع الترتيب العام في إنجاز مميز، بينما نجحت أندية كلباء وخورفكان والشارقة الرياضي والشارقة للدفاع عن النفس في تحقيق تقدم كبير في رياضة الجودو، في مختلف الجوانب الفنية، ما يؤشر لمستقبل مشرق خلال السنوات المقبلة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «أسهمت البنى التحتية المثالية التي وفرتها مجالس إدارات الأندية، والخطط الفنية المميزة التي اتبعت خلال التدريبات، إضافة إلى توفير المعسكرات التدريبية الناجحة، والاستعانة بمدربين مميزين، في اختصار زمن تطور اللاعبين ورفدهم بالمنتخبات الوطني».