الامارات | سعيد عزت: فوز شباب الأهلي بلقب «أبطال آسيا» ليس مستحيلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب شباب الأهلي، الدولي الإيراني سعيد عزت، أن منافسة فريقه على لقب دوري أبطال آسيا ليست مستحيلة، بل ممكنة بسبب ما يملكه من قدرات ولاعبين مميزين، مشيراً إلى أن «فرسان دبي» فريق بطولات وإنجازات، ومن أكبر الأندية على صعيدَي الإمارات والقارة.

وقال سعيد عزت إنه كان يتوقع أن يفوز مع شباب الأهلي بعدد كبير من البطولات، منذ أن قرر الانتقال إليه في فبراير 2024، وهو ما تحقق له هذا الموسم الذي خرج منه الفريق متوشحاً بأربعة إنجازات، بعد تتويجه بطلاً لكأس رئيس الدولة والدوري وكأس السوبر الإماراتي وكأس السوبر الإماراتي القطري.

ومنذ أن انضم اللاعب الدولي الإيراني إلى الفرسان في صفقة انتقال حر، صعد منصة التتويج خمس مرات، وهي: كأس السوبر (مرتان)، والدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر الإماراتي القطري، ويعد اللاعب من الركائز الأساسية في خط وسط الفريق بجانب اللاعب الصربي لوكا، وكل منهما يمثل القوة الحقيقية للفرسان في وسط الملعب.

وقال سعيد عزت، لـ«الإمارات اليوم»: «فخور جداً بفريقي سواء من اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري، لحظات لا تصدق.. الفوز بأربعة ألقاب وتقديمها للجمهور الوفي الذي كان معنا من أول مباراة وهو يستحق ذلك، كنا نعمل كل يوم بجد، وجميع اللاعبين كانوا أسرة واحدة وكانت لديهم الرغبة في الفوز بكل مباراة، وهو ما جعل الفريق ينجح في تحقيق الفوز بالألقاب الأربعة، وكنا قريبين أيضاً من بقية الألقاب ولكنها كرة القدم».

وعن توقعه الفوز بأربعة ألقاب مع شباب الأهلي في موسم واحد منذ أن قرر الانضمام للفريق: أضاف: «منذ أن قررت الانضمام إلى شباب الأهلي، من أول يوم كنت أعلم أن شباب الأهلي أحد أكبر الأندية في الإمارات وآسيا، وهو السبب الرئيس لاختيار شباب الأهلي من أجل الانضمام إليه، وأتمنى بالتأكيد أن أستمر مع الفرسان، وتحقيق مزيد من الألقاب في المستقبل، كنت أعلم أن النادي قادر على ذلك، وسنرى ماذا سيكون هناك في المستقبل».

وعن قدرة شباب الأهلي في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، قال: «لدينا لاعبون رائعون بجودة عالية وجهاز فني متميز، من وجهة نظري الأمر ليس مستحيلاً، ولكن لدينا بعض النقاط يجب أن نعمل على تحسينها الموسم المقبل، لدينا الفرصة بالتأكيد وسنعمل على ذلك، بالتأكيد كل الفرق ستعمل على تجهيز نفسها بشكل جيد للموسم المقبل، ولذلك علينا أن نكون مستعدين، الهدف دائماً بالنسبة لي هو المنافسة على الألقاب ونجحنا في ذلك الموسم الحالي. الآن علينا أن نستريح قليلاً قبل العودة إلى التدريبات والتحديات المقبلة».

سعيد عزت:

. الفوز بـ 4 ألقاب وتقديمها للجمهور لحظات لا تصدق.