الامارات | بعد توقف 95 يوماً.. كأس السلة تستكمل أدوارها الإقصائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستكمل، اليوم، بطولة «كأس نائب رئيس الدولة» لكرة السلة، بأدوارها الإقصائية، بعد توقف دام 95 يوماً، بإقامة أربع مباريات لحساب الدور ربع النهائي، تنطلق جميعها في السابعة والربع مساءً، بحلول فريق الجزيرة ضيفاً على النصر، ولقاء الوحدة ومضيفه شباب الأهلي، على أن يستضيف فريق الشارقة منافسه الظفرة، ولقاء الوصل مع البطائح على صالة نادي الأخير.

واختتمت الفرق الثمانية، في 24 فبراير الماضي، دور المجموعات، وتحددت على إثره خريطة مواجهات الدور ربع النهائي، بناءً على ترتيب مجموعتي البطولة، وأفرزت عن لقاء متصدري المجموعتين الشارقة والنصر بالعلامة الكاملة، ورصيد ست نقاط لكل منهما، مع متذيلي المجموعة التالية فريقي الظفرة والجزيرة اللذين أنهيا مشوارهما بدوري المجموعات برصيد ثلاث نقاط لكليهما. كما أفرز دور المجموعات لقاء الوصيفين شباب الأهلي والبطائح اللذين تشاركا رصيد خمس نقاط من انتصارين وهزيمة، أمام ثالث المجموعة الأخرى فريقي الوحدة والوصل اللذين حلّا في مجموعتيهما بالمركز الثالث (أربع نقاط لكل منهما) من حالة فوز وخسارتين.

وتدخل الفرق الثمانية الدور ربع النهائي تحت ضغط المباريات، وتدرك أهمية تحقيق الفوز في المواجهات المباشرة مع توزيع الجهد البدني للاعبيها، خصوصاً أن الفائزين سيخوضون يوم غدٍ مواجهات الدور نصف النهائي، وتتحدد على إثرها هوية الفريقين المنافسين بعد غدٍ الأحد في المباراة النهائية لتحديد هوية البطل.