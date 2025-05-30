الامارات | 8 أبطال في صدارة بطولة دبي الدولية للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر ثمانية أبطال منافسات بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج، البالغ مجموع جوائزها 52 ألف دولار، بعد ختام الجولة الثانية في الفئة (أ)، يتقدمهم المصنف الأول في البطولة اللاعب الهندي والأستاذ الدولي الكبير نيهال سيرين، ونجح اللاعب الهندي سيرين من تربعه على الطاولة الأولى في البطولة التي تقام حالياً في نادي دبي للشطرنج، بفوزه على مواطنه برانيث فوبالا، كما حقق بطل النسخة الماضية الأذربيجاني والأستاذ الدولي الكبير محمد مرادلي، الفوز الثاني له في البطولة أمام الهندي موثيا آل. كما حصد ستة لاعبين آخرين العلامة الكاملة في البطولة (انتصارين)، هم: أليكسي غريبينف من روسيا، ودوتزر لوكاس من النمسا، وبانيسار فينديت من الهند، ونيتيش بيلوكار من الهند، وبارخوف يائير من إسرائيل، وكريشنا روهيت من الهند.

أما من جانب لاعبي الإمارات، فقد تعادل بطل العرب والأستاذ الدولي، عمران الحوسني، مع الأستاذ الدولي الفيتنامي، خونق دوي، بعد خسارته الجولة الأولى.

وعلى صعيد منافسات بطولة دبي للفئة (ب)، شهدت الجولة الثانية تعادل اللاعب الدولي الإماراتي أحمد الرميثي أمام المصنف الثاني بالبطولة الأستاذ الدولي اليوناني أناستاسيوس بافليدس، فيما استمر بطل النسخة الماضية أستاذ الاتحاد الدولي الليبي يوسف الحصادي، في مواصلة انتصاراته للجولة الثانية توالياً أمام اللاعب الإماراتي الدولي حمد عصام. ويتشارك في صدارة البطولة بعد نهاية الجولة الثانية 15 لاعباً، بوجود ثلاثة لاعبين إماراتيين هم: محمد سعيد اليليلي، وأحمد فريد، وسلطان جابر الزرعوني، وأربعة لاعبين من الهند، إضافة إلى لاعبين من بنغلاديش، وليبيا، والصين، وسريلانكا. وقد شهدت هذه الفئة من المنافسات تراجع المصنفين الأوائل للبطولة، بعد سلسلة تعادلات لعدد منهم، وخسارة بعضهم الآخر.