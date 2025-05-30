الامارات | الظفرة ودبا.. من يحسم درع دوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخوض أندية الدرجة الأولى، في الساعة 6:15 من مساء اليوم، منافسات الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى، إذ تقام ست مباريات في توقيت واحد، حيث سيلعب العربي مع الظفرة، ودبا مع الجزيرة الحمراء، ومجد مع الفجيرة، وحتا مع «غلف يونايتد»، والذيد مع الحمرية، ومصفوت مع «يونايتد».

وتبرز إلى الواجهة ثلاث مباريات مهمة، حيث ستسهم قمتا العربي مع الظفرة، ودبا مع الجزيرة الحمراء، في تحديد هوية بطل دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي، حيث يحتاج الظفرة إلى الفوز على مضيفه العربي للفوز بدرع الدوري، إذ يبلغ رصيده الحالي 54 نقطة في المركز الأول، بينما يحتاج دبا صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة إلى الفوز على ضيفه الجزيرة الحمراء، وانتظار هدية من العربي، من خلال التعادل أو الفوز على الظفرة للفوز بالدرع، بينما ستسهم مباراة مجد مع الفجيرة بتحديد هداف البطولة، إذ يبحث لاعب الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير (21 هدفاً) عن تعزيز صدراته لترتيب الهدافين، خاصة أنه يجد منافسة قوية من لاعب دبا البرازيلي ديوغو فارياس (19 هدفاً).