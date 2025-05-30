الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودية
السعودية - الأردن 18:45
أستراليا - الأرجنتين 14:00
كأس خادم الحرمين
الاتحاد - القادسية 22:00
دوري الأمم الأوروبية
إيطاليا - السويد 20:20
الدنمارك - ويلز 21:15
النرويج - آيسلندا 22:00
ألمانيا - هولندا 22:30
بلجيكا - إسبانيا 22:30
أسكتلندا - النمسا 22:35
إنجلترا - البرتغال 22:45
فرنسا - سويسرا 23:10
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