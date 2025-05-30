سيراميكا يستعين بالمحلة من أجل دراسة الإسماعيلى استعدادا لكأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - يستعين على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، بفريق غزل المحلة من أجل دراسة الإسماعيلى، قبل المواجهة المرتقبة أمام الدراويش على استاد الإسماعيلية الساعة الثامنة مساءً الأربعاء 4 يونيو المقبل فى نصف نهائى كأس عاصمة مصر.

ويعكف على ماهر على دراسة فريق الإسماعيلى خلال مباراته أمس مع المحلة من أجل معرفة نقاط القوة والضعف من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في الإسماعيلية تسهل مهمته في العودة للعبور إلى نهائي كأس عاصمة مصر.

وأنهى فريق سيراميكا مشواره في بطولة الدورى في المركز السادس برصيد 37 نقطة، بعدما فاز 4 مباريات وتعادل في لقاء وخسر 3 مواجهات خلال المرحلة الأخيرة من الدورى مسجلا 15 هدفا واستقبل 12 هدفا.

ويأمل فريق سيراميكا في الحفاظ على لقبه للعام الثالث على التوالي بعدما نجح في تحقيق اللقب في الموسمين الماضيين بمسماه القديم كأس رابطة الأندية ويطمح في التتويج بهذه النسخة الجديدة من كأس عاصمة مصر.