شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب مع تشيلي مستضيف البطولة واليابان ونيوزيلندا فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت قرعة كأس العالم للشباب المنتخب الوطنى بجانب تشيلي مستضيف البطولة، ومنتخبات اليابان ونيوزيلندا.



مجموعة مصر

وانطلقت قرعة النسخة رقم 24 لكأس العالم تحت 20 سنة في الواحدة صباح اليوم الجمعة بتوقيت مصر بالعاصمة التشيلية سانتياجو، وهي البطولة لتي تقام للمرة الثانية في ضيافة الدولة اللاتينية خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر المقبلين بمشاركة 24 منتخباً من 6 قارات.

النسخة الجديدة للبطولة تشهد عودة منتخب مصر بعد غياب استمر منذ ظهوره لآخر مرة في نسخة كأس العالم 2013 بتركيا والتي غادر فيها منذ الدور الأول، بعد أن حل ثالثاً في المجموعة الخامسة من فوز وحيد على إنجلترا (2 – 0) بعد خسارتين أمام تشيلي والعراق بنتيجة هدف مقابل هدفين.

كان منتخب مصر تحت 20 عاماً بقيادة أسامة نبيه قد تأهل للنهائيات للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن تفوق على نظيره الغاني بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو بمشاركة 13 منتخباً.

وإلى جانب زملاء القائد أحمد خالد "كباكا" يشارك الثلاثي جنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كأس إفريقيا ’ إلى جانب المنتخب السعودي عن قارة آسيا ومعه أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والخماسي الأوروبي فرنسا وإيطاليا والنرويج وأوكرانيا وإسبانيا ’ ورباعي منطقة "كونكاكاف" المكسيك والولايات المتحدة وكندا وبنما ومن منطقة أوقيانوسيا نيوزيلندا وكالدونيا الجديدة التي تشارك للمرة الأولى، بالإضافة للخماسي اللاتيني تشيلي وباراجواي وكولومبيا والعملاقين الأرجنتين والبرازيل الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 6 و5 ألقاب على الترتيب.

منتخب مصر الذي دخل القرعة ضمن المستوى الرابع مع منتخبات المغرب، السعودية، باراجواي، كوبا وكاليدونيا الجديدة، ويطمح في التألق خلال هذه النسخة واستعادة ذكريات نسخة 2001 بالأرجنتين، عندما حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية بتفوقه على منتخب الباراجواي بهدف محمد اليماني، محققاً أفضل إنجاز لأي منتخب مصر في البطولات التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.