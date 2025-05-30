بطولة إيطاليا: كونتي مستمر مع نابولي

الرياص - اسماء السيد - روما : سيواصل أنتونيو كونتي تدريب نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، وفقا لما أعلنه النادي ورئيسه الخميس، بعد أخبار ربطت المدرب المخضرم بناديه السابق يوفنتوس.

وكتب رئيس النادي ومالكه أوريليو دي لورينتيس على حسابه في منصة "إكس" تعليقا على صورة تجمعه بكونتي خلال العرض الاحتفالي بلقب الدوري في شوارع نابولي "إلى الأمام بكل قوة، أقوى من السابق".

ونشر نابولي لاحقا على حساباته الرسمية فيديو يُلخص أبرز لحظات موسم 2024 2025، تحت عنوان يلمّح إلى اسم كونتي "con to again"، أي "معك من جديد".

وتُنهي هذه التصريحات فترة من الشك عاشها جمهور نابولي الذي كان يخشى مغادرة كونتي بعد موسم واحد فقط على رأس الجهاز الفني.

وتولى كونتي تدريب نابولي في تموز/يوليو العام الماضي وقاده إلى لقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه بعد 1987، 1990 و2023.

لكن مدرب المنتخب الإيطالي السابق ألمح إلى إمكانية رحيله بسبب خلافات مع إدارة النادي، أبرزها عدم تقبّله لرحيل الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إلى باريس سان جرمان الفرنسي في كانون الثاني/يناير، من دون تعويضه بلاعب من نفس المستوى.

كما لم يكن كونتي بمنأى عن اهتمام يوفنتوس الغارق في أزمة، وهو النادي الذي قضى فيه أغلب مسيرته كلاعب ودربه سابقا أيضا، بيد أن دي لورينتيس نجح خلال محادثات طويلة الأربعاء والخميس في إقناع كونتي بالبقاء.