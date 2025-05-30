شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يبدأ منافسات الدورى العالمى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

ينافس اليوم الجمعة، منتخب الكاراتيه فى بطولة الدورى العالمى، التى تقام خلال الفترة من 28 مايو الجارى حتى 2 يونيو المقبل.

وغادرت بعثة المنتخب أول أمس الأربعاء، وخاض المنتخب تدريباته بالرباط أمس، استعداد لانطلاق البطولة، والتى يشارك فيه المنتخب بـ 19 لاعب ولاعبة.

ويرافق بعثة منتخب الكاراتيه كل من خليفة السيد رئيسا للبعثة، وعبد الفتاح النجار مديرًا فنيًا ،وسامي رفاعي إداريًا، وهاني قشطة مدربًا للكوميتيه، وعبد الرحمن محمد أخصائي علاج طبيعي، بالإضافة إلى الحكمين الدوليين عصام صالح ومحمد محمود.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة آية هشام، جنى خميس، ريم أحمد، أحلام حمدي، نورسين محمد، رحمة محمد، فريال أشرف، هدير أحمد، منة شعبان، وهايدي هشام، على مستوى اللاعبات، وعلى صعيد الرجال، يمثل المنتخب كل من، آدم أحمد، عمرو علاء، علي الصاوي، عادل عمارة، عبدالله ممدوح، عبدالله هشام، يوسف عماد، عمر أشرف، وطه طارق.