محمد سراج: الأهلي لم يفاوض رونالدو وكنت أتمنى وجود محمد صلاح معنا بالمونديال

كشف محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة الماضية، وذلك استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال محمد سراج عبر برنامج "ملعب أون سبورت": "ليست لدي أس معلومات عن دخول الأهلي في مفاوضات مع كريستيانو رونالدو، ولو كنت أتمنى وجود نجم عالمي معنا في كأس العالم للأندية لكان محمد صلاح".

وأضاف: "الأهلي لم يعلن حتى الآن سوى عن صفقة تريزيجيه وهو لاعب مؤثر وإضافة كبيرة للنادي". وأكمل: "لا توجد أي خلافات بين حسام غالي وأعضاء مجلس إدارة الأهلي رغم الشائعات التي تتردد من وقت لآخر".

من ناحية أخرى، أعلن محمد يوسف، المدير الرياضي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبييرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، خلفاً للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق وعماد النحاس الذي تولى القيادة الفنية بشكل مؤقت.

والطاقم المساعد له:-

* كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

* ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

* خوان خوسيه (مدرب حراس).

* سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء). بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

ويقود الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني الجديد لفريق الأهلي أول مران للفريق الأحمر بدءا من السبت المقبل، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التتويج بلقب الدوري أمس الأربعاء بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام مشواره بالمسابقة.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية اليوم الخميس وغدا الجمعة بعد التتويج بالدوري، على أن يبدأ الفريق التحضير للمشاركة في كأس العالم للأندية بدءا من يوم السبت المقبل.