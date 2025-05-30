شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج: الأهلي لم يفاوض رونالدو وكنت أتمنى وجود محمد صلاح معنا بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالجمعة، 30 مايو 2025 12:40 ص
وأضاف: "الأهلي لم يعلن حتى الآن سوى عن صفقة تريزيجيه وهو لاعب مؤثر وإضافة كبيرة للنادي". وأكمل: "لا توجد أي خلافات بين حسام غالي وأعضاء مجلس إدارة الأهلي رغم الشائعات التي تتردد من وقت لآخر".
من ناحية أخرى، أعلن محمد يوسف، المدير الرياضي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبييرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، خلفاً للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق وعماد النحاس الذي تولى القيادة الفنية بشكل مؤقت.
والطاقم المساعد له:-
* كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).
* ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).
* خوان خوسيه (مدرب حراس).
* سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء). بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.
ويقود الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني الجديد لفريق الأهلي أول مران للفريق الأحمر بدءا من السبت المقبل، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التتويج بلقب الدوري أمس الأربعاء بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام مشواره بالمسابقة.
وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية اليوم الخميس وغدا الجمعة بعد التتويج بالدوري، على أن يبدأ الفريق التحضير للمشاركة في كأس العالم للأندية بدءا من يوم السبت المقبل.
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